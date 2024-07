Con-Vivere si prepara alla festa Via alla collaborazione ospitalità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Squadra che vince non si cambia. E allora per la XIX edizione del festival con-di Carrara, in programma a dal 5 all’8 settembre dedicata, per l’appunto, al tema ‘Cambiamento’, ci sono alcune formule ben consolidate da anni che rimarranno ben salde all’interno della rassegna. Per offrire un’accoglienza a tutto tondo per curiosi, turisti ma anche residenti e amici del festival, migliaia e migliaia di persone che riempiranno il centro storico di Carrara in soli quattro giorni, è aperto anche quest’anno il percorso didedicato all’. Come sempre su due linee di indirizzo: una per la ristorazione, l’altra per l’accoglienza turistica. E’ una tradizione, ormai, che si rinnova a ogni anno della manizione: le strutture ricettive e le attività commerciali del territorio possono affiliarsi al sito ufficiale dell’iniziativa così da rendere l’esperienza coinvolgente e ricca di servizi in occasione della rassegna culturale, filosofica ed artistica.