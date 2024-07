Come finisce il film L’uomo che sussurrava ai cavalli | la scelta di Annie

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 7 luglio 2024) Alla fine delcheaidecide di andare via dal ranch, sebbene sia addolorata al pensiero di separarsi da Tom. La decisione didi andarsene senza salutare Tom è dettata dal desiderio di risparmiargli il dolore dell’addio e di evitare di rimanere invischiata nella loro relazione. Al contempo, il fatto chevoglia dare la priorità alla sua famiglia e una seconda possibilità al suo matrimonio aggiunge profondità e realismo ai personaggi deldi Robert Redford. Il conflitto trae Tom si intensifica quando Robert MacLean, padre di Grace e marito di, arriva inaspettatamente al ranch.è sempre più divisa tra i sentimenti per Tom e l’amore per la sua famiglia. Grazie all’aiuto di Tom, Grace riesce infine a compiere l’ultimo passo verso la guarigione, cavalcando di nuovo il suo cavallo Pilgrim.