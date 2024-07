Bloodborne aumentano i giocatori del 57% grazie ad Elden Ring | Shadow of the Erdtree

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 7 luglio 2024) Il lancio diof theha fatto salire vertiginosamente idisu console PlayStation nel corso di questo mese di Giugno 2024, riconfermando di conseguenza il grande interesse che la community nutre nei confronti del gioco di FromSoftware esclusivo per PS4. Difatti appena qualche giorno dopo il lancio dell’apprezzataof the, non pochiin possesso di una console PlayStation hanno deciso di vivere nuovamente il Sogno del Cacciatore. Nello specifico stando a quanto riportato da TrueTrophies, il titolo per PlayStation 4 ha visto un aumento didel 57% rispetto a Maggio 2024. Difatti in prossimità del lancio dell’attesissimo DLC diha goduto di un aumento del 57% nel mese di giugno 2024, aumentando inoltre di un ulteriore 11% dopo il lancio dell’espansione dell’ultimo titolo di FromSoftware.