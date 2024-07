Benzema fa saltare l’arrivo di Pioli vuole Galtier all’Al Ittihad Le Parisien

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2024) Diverse indiscrezioni davano Stefano, ormai ex allenatore del Milan, vicino, la squadra di. Tuttavia secondo lediin Arabia potrebbea causa dell’attaccante francese. Il quotidiano infatti scrive cheha caldamente consigliato alla società di concentrarsi su Christophe, ex allenatore del Psg ora in Qatar.stoppa tutto,“Secondo le nostre informazioni, i due uomini, che si conoscono bene e hanno lavorato insieme durante la stagione 2007-2008 a Lione (era allora assistente di Alain Perrin lì) e condividono alcune conoscenze comuni nel loro entourage, potrebbero nuovamente lavorare di nuovo insieme in questa stagione.