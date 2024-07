Bartolini Lega avvisa | Ristori per le attività

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) "Se, da una parte, sono doverosi i lavori sul ponte all’Abate, dall’altra riteniamo sia giusto che le Istituzioni vengano incontro a favore di quellecommerciali che, per mesi, saranno, inevitabilmente, danneggiate da tale opera di ristrutturazione". Lo afferma Luciana, consigliere regionale della. "Oltre ai disagi relativi alla viabilità, si aggiungono quelli di natura economica per chi opera in zona – prosegue–. Ho predisposto una specifica mozione in cui chiedo alla Giunta regionale di prevedere un intervento finanziario straordinario da destinarsi al Comune pesciatino, da intendersi come ristoro per i citati operatori del commercio che stanno subendo palesi perdite economiche dalla chiusura del ponte. Spero che questo atto venga approvato velocemente, trovando il pieno consenso da parte di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale".