Una conferma importante Grasso rinnova il contratto

(Di sabato 6 luglio 2024) E cinque. Filippo, il funambolico esterno 2004 che ha macinato chilometri sulla fascia destra, prosegue il suo percorso di assist man con la maglia del Grifone. Quinto rinnovo per il Grosseto che si tiene stretto il ventenne esterno anche per il prossimo campionato di serie D. Quindi, dopo le riconferme di Cretella, Aprili, Sacchini, Marzierli e gli arrivi di Frosali e Boiga, il direttore generale Filippo Vetrini ha ottenuto il sì anche di. Ora il dirigente del Grifone si sta concentrando su un aspetto fondamentale, ovvero ottenere il rinnovo del prestito del portiere Raffaelli, cosa non scontata. Sembra infatti che si sia risolta la questione relativa all’estremo difensore Francesco Raffaelli, di proprietà del Bologna. L’estremo difensore classe 2005 ha giocato 39 partite in stagione, collezionando 13 clean sheets; praticamente sempre in campo tra campionato, coppa e playoff.