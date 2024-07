Ufficiale la rescissione di Nicola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Espletati anche gli ultimi passaggi burocratici, da ieri Davidenon è ufficialmente più legato all’Empoli. La società azzurra, che per altro nei giorni scorsi aveva già annunciato Roberto D’Aversa come sostituto, e il tecnico piemontese si sono infatti incontrati a Monteboro per apporre le relative firme sulla risoluzione del contratto che chiude l’avventura azzurra del condottiero dell’ultima ‘miracolosa’ salvezza con un anno di anticipo (dopo l’impresa dello scorso 26 maggio, infatti, il contratto diera stato automaticamente prolungato fino al 2025). L’incontro è avvenuto di fronte a un organo di conciliazione, come da prassi prevista in casi simili, con l’ormai ex allenatore azzurro che ha rinunciato agli stipendi previsti dal precedente accordo con l’Empoli pur di liberarsi e accettare il triennale che gli è stato offerto dal club del presidente Giulini.