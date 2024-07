Tragedia al Giro d’Austria André Drege muore durante la discesa dal Grossglockner

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024), 25enne ciclista del team Coop-Repsol, è morto il 6 lugliola quarta tappa del. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire con precisione ma l’atleta sarebbe finito fuori strada e cadutoladal, la montagna più alta del Paese, riportando gravissime ferite. L’organizzazione ha deciso di far continuare la gara, vinta poi dall’italiano Filippo Ganna, annullando però la premiazione al traguardo. È ancora incerto se verrà disputata domani la quinta e ultima tappa. Lo scorso anon, aldi Svizzera, era morto in circostanze presumibilmente analoghe il 26enne svizzero Gino Mader,la dell’Albulapass. July 6, 2024 Leggi anche: Il ciclista Andrea Piccolo cacciato dal suo team, l’accusa di doping: «Trovato con l’ormone della crescita alla dogana» Agordo, forza il blocco stradale e travolge tre ciclisti impegnati nella Dolomiti Race: «Sono in ritardo per la messa» Ricoverato il camionista che uccise Davide Rebellin, grave dopo un ictus alla vigilia del processo L'articoloalladalproviene da Open.