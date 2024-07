Spaccio di droga ad Aulla arrestato un ventenne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024)(Massa Carrara), 6 luglio 2024 -diad(Massa Carrara),dai carabinieri untrovato in possesso di 77 grammi di cocaina e 17 circa di hashish, per un totale di 94 dosi di stupefacente. Il giovane, di origine marocchina, irregolare in Italia, è stato fermato a seguito di controlli in via Igino Cocchi, davanti al parco pubblico, intensificati dopo la segnalazione di più cittadini su un0attività di. Proprio durante uno di questi controlli i militari hanno notato il giovane che alla loro vista si sarebbe messo a correre. Inseguito è stato poi bloccato e trovato in possesso delle 94 dosi dioltre a tremila euro in contanti suddivise in banconote di piccolo taglio, soldi ritenuti provento dellodagli inquirenti e che sono stati sequestrati insieme allo stupefacente.