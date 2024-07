Soleil Sorge svela da quanto tempo è single e lancia una stoccata ad un suo ex | le rivelazioni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 6 luglio 2024)torna a parlare e a far parlare di sé e la sua vita di personaggio e influencer dopo il triangolo che l’ha resa protagonista al Grande fratello vip 6 in TV. Nel gioco della Casa più spiata d’Italia la terza incomoda tra Alex Belli e Delia Duran palesava la voglia di costruire una relazione in amore nuova e duratura mostrandosi sentimentalmente legata all’attore di Centovetrine, he però finiva per spezzarle il cuore tornando dalla promessa moglie venezuelana. Ma in una nuova intervista la modella italo americanacome é cambiata la sua visione dell’amore nella vita, gettandosi alle spalle ogni ricordo negativo, e l’attore tra le ex fiamme a cuiuna freccia.rinasce dopo il Grande fratello vip 6 Incalzata dai quesiti al podcast di Mondocashsi dichiara rinata dopo il passato segnato dal triangolo vissuto al Grande Fratello vip 6, dove lei incontrava anche l’altro ex e concorrente Gianmaria oltre che Alex “Ad oggi sono felicemente