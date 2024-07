Sofia Goggia torna sugli sci dopo l’infortunio | l’atleta bergamasca si allena sullo Stelvio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Bormio (Sondrio), 6 luglio 2024 –in pista e ritrova le sensazioni sulle nevi dello, che dal 6 giugno scorso ha aperto la stagione dello sci estivo per agonisti e appassionati. La campionessaha scelto il ghiacciaio italiano per rimettere gli scila frattura del piatto tibiale del febbraio scorso e il difficile percorso di recupero perre in pista. “Mi sento sempre meglio, sciareper me è comere a casa”. Il ritornosci, simbolo dello sci alpino italiano, ha scelto Bormio e il ghiacciaio del Passo delloper ritrovare le sensazioni delle lamine sulla neve:una prima uscita in pista alcune settimane fa,e il suo staff sonoti in ghiacciaio da venerdì 5 luglio per un altro blocco di lavoro.