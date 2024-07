Serie D Gomez resta alla Recanatese soddisfatto il tecnico Filippi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) L’allestimento della nuovaprocede in modo spedito ed attendendo il crisma dell’ufficialità per i big ieri è stato annunciato il rinnovo dell’accordo con il centrocampista Francis(nella foto con il patron Adolfo Guzzini). Su di lui, tra l’altro, Giacomoha le idee ben chiare: "è un giocatore sul quale crediamo molto e che potenzialmente è in grado di fare la differenza. Dipenderà però dvoglia e dalle motivazioni che sarà in grado di esprimere: posso dire che noi ci puntiamo parecchio e questo è un attestato di fiducia che lo deve stimolare al massimo". Il 24enne gambiano è stato, per rendimento, uno degli artefici della straordinaria stagione 2021-22, culminata con il tricolore di categoria. Sembrava destinato al salto di qualità e su di lui si erano incentrate le attenzioni di diversi clubs di prestigio, la Ternana in primis, ed invece, sul più bello, è stato brutalmente stoppato da un problema che gli ha addirittura impedito di proseguire l’attività agonistica.