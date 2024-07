Sciroppo di menta fatto in casa | ci preparo di tutto!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 6 luglio 2024)diin: cidi! D’estate, con la canicola, non c’è niente di meglio di un bel bicchiere di acqua eper rinfrescarci corpo e anima. In commercio è facile reperire questo, ammicca dagli scaffali con il suo bel colore verde smeraldo. Ma chissà quanti coloranti e additivi o conservanti contengono quelle bottigliette? Meglio non indagare troppo e prepararlo noi, in prima persona. Servono poco più di una trentina di foglioline difreschissima. Se la coltiviamo, approfittiamo del nostro raccolto, sarà sicuramente sano, genuino e senza pesticidi. Se la acquistiamo, badiamo che sia da agricoltura biologica o a chilometro zero per scongiurare la presenza di sostanze tossiche. Acqua e zucchero completano il quadro degli ingredienti.