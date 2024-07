Sciopero treni | oggi e domani Frecce Intercity e treni regionali a rischio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 6 luglio 2024) Fine settimana di fuoco per chi deve viaggiare in treno:Il settore dei trasporti in Italia si appresta a vivere un fine settimana di difficoltà e disagi a causa dellonazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Fs), annunciato da alcune sigle sindacali autonome. L’agitazione, che interesserà l’intero paese, è prevista per iniziare alle ore 21 di sabato 6 luglio e concludersi alla stessa ora di domenica 7 luglio.dei(Foto Ansa) notizie.comSecondo quanto riportato in una nota ufficiale del gruppo Fs, lopotrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione deisu tutto il territorio nazionale. Si prevedono cancellazioni totali o parziali che potrebbero interessare le, glie igestiti datalia.