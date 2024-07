Rugby test match 2024 | gli All Blacks piegano l’Inghilterra 16-15

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Inizia con una vittoria l’era Scott Robertson alla guida degli All. La Nuova Zelanda ha vinto 16-15 ilcontro una buona Inghilterra. Dopo la meta di Reece e l’errore dalla piazzola di McKenzie, la meta di Itoje, trasformata da Smith, manda le squadre all’intervallo sul 10-10.torna avanti con Feyi-Waboso, ma Smith non centra i pali. Errore fatale visto che McKenzie con due piazzati regalerà la vittoria di un punto ai suoi. La rivincita sarà sabato prossimo (13 luglio) a Auckland. A Sydney l’Australia batte un Galles in crisi (otto sconfitte in fila) 25-16.: gli All16-15 SportFace. .