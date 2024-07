Rotary Firenze Certosa | l’impegno verso i giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 - Solidarietà, impegno nel sociale, attenzione ai bisogni del territorio e interessele istituzioni culturali. Questi i temi fondamentali che hanno caratterizzato l’annata del presidente delClubMarco Baroncelli, che nel corso della cerimonia per il passaggio del tradizionale collare di presidenza al match Ball di Bagno a Ripoli, ha ceduto il testimone ad Ania Balducci. Non prima però di aver ripercorso le tappe di un’annata che lo ha reso particolarmente fiero: “Recentemente – sono state le parole del presidente uscente – abbiamo consegnato l’ultimo service al Gabinetto Vieusseux, tradotto in un contributo al progetto del Vieusseux per la “realizzazione e la pubblicazione del volume dedicato ad alcune opere d’arte che il Gabinetto Vieusseux custodisce e valorizza presso l’Archivio contemporaneo Bonsanti”, realizzato in collaborazione con la storica d’arte Daniela Ferrari.