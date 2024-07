Pride 2024 oggi a Bologna i colori arcobaleno hanno invaso piazza XX Settembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio– Una folla, all’insegna dell’uguaglianza e dell’inclusione, è si è riunita inXX, è partita attorno alle 17.30 per ilbolognese. Alla testa del corteo campeggia uno striscione con la scritta “Contro il pinkwashing e la violenza del governo”. Sono diverse migliaia le persone arrivate sotto le Due Torri: il serpentone attraverserà le principali vie della città per raggiungere, intorno alle 20, i Giardini Margherita. Idel rivoltalae poco fa dalla scalinata del Pincio sono stati liberati dei fumogeni. Presenti diverse associazioni e anche bandiere con idella Palestina. Il percorso del corteo La parata si muoverà verso via Indipendenza, per girare successivamente in via Irnerio.