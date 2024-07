Previsioni traffico fine settimana in autostrada

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 6 luglio 2024) Il primodi luglio segna un deciso incremento delsulla rete di Autostrade Alto Adriatico per effetto anche dell’avvio dei saldi e della visita di Papa Francesco a Trieste. Rispetto a sabato 29 giugno, quando sono stati registrati 172 mila transiti, per sabato 06 luglio è previsto il passaggio di quasi 190 mila mezzi. Tradotto, sull’A4 in direzione Trieste sia al mattino sia al pomeriggio sarà una giornata da bollino rosso (intenso), mentre al mattino in A28 (direzione Portogruaro) e in A4 in direzione Venezia per tutta la giornata si avràsostenuto (bollino giallo) I caselli che saranno più “sotto pressione” saranno la barriera di Trieste Lisert e Latisana (complessivamente quasi 40 mila transiti); San Donà (12 mila) e Villesse (11 mila).