Pichetto Fratin parla di ritorno al nucleare ma il solo documento disponibile non dice nulla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) In questi giorni, il ministro Gilbertoha annunciato il nuovo “Piano nazionale integrato per l’energia e il clima”, Pniec, dando molta importanza alal. Addirittura, ha detto che potremmo arrivare al 10-11% di produzione di energia elettricaentro il 2030. Evidentemente, il ministroa ruota libera tirando fuori dei numeri impossibili. Ma, a parte questo, da dove arriva l’idea di ritornare al? La discussione sulnel Pniec fa riferimento quasi esclusivamente a un rapporto della Piattaforma Nazionale per unSostenibile (Pnns). Di questo rapporto, però, al momento non c’è nessunpubblico, a parte cinque pagine che illustrano cosa la piattaforma farà, prima o poi.