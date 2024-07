Olimpiadi Milano-Cortina 2026 occhi sul PalaItalia | i tempi sono stretti Villaggio in anticipo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Glipuntati sull’area dove sorgerà l’Arena olimpica a Santa Giulia. Sì, perché i lavori per arrivare in tempo per i Giochi invernalidelvanno avanti, non è scattato nessun allarme rosso, ma è vietato perdere tempo o registrare ritardi, perché l’attuale cronoprogramma dell’opera è pensato per consegnare il nuovo palazzetto dello sport da 16 mila posti giusto in tempo per il collaudo da parte del Comitato olimpico internazionale (Cio) e le partite di hockey su ghiaccio maschile. Il rendering della nuova Arena di Santa Giulia targata Eventim: i lavoriin corso Il punto sulle opere milanesi in vista delle, non può non partire da quello che nel dossier tricolore a Cinque Cerchi era stato definito il, poi ribattezzato Arena Santa Giulia, in attesa del nome finale, che sarà deciso solo dopo i Giochi deltramite trattative tra Eventim (la multinazionale che sta realizzando e gestirà il palazzetto ) e gli sponsor desiderosi di apporre il proprio marchio sull’impianto sportivo.