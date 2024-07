Napoli Conte punta tutto su Kvaratskhelia | cambierà ruolo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 6 luglio 2024) Il futuro di Khvichaalè ancora in bilico, nonostante le rassicurazioni del club e diper la prossima stagione. Nelle ultime settimane si è parlato costantemente del possibile addio dell’attaccante georgiano: piace molto al PSG che ha offerto cifre importantissime per riuscire a strappalo subito al. All’Europeo in Germania si è distinto ancora una volta per essere stato uno dei calciatori migliori sia della sua nazionale che dell’intero Europeo e la conferma delle sue qualità ha portato a interessamenti sempre più concreti. Nonostante le offerte e le lusinghe economiche del PSG sia al club che al calciatore,resterà al, come già annunciato da Antonioin conferenza stampa.vuolere su: pronto un doppioKhvichasarà ladi diamante deldi Antonio