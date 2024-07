MotoGP Francesco Bagnaia | Dopo un’ottima partenza ho voluto gestire troppo le gomme Un errore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024)ha concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato del Sachsenring il portacolori del team Ducati Factory ha messo in scena una grande, salendo subito in vetta, ma venendo poi superato da Jorge Martin e Miguel Oliveira che sono andati a completare il podio. “Martinator” infatti ha vinto la gara del sabato con 676 millesimi di margine su Miguel Oliveira, mentre è terzo “Pecco” a 1.311. Quarta posizione per il suo vicino di box Enea Bastianini a 1.458, quinta per Franco Morbidelli a 5.600, mentre Marc Marquez (scattato dalla 13a casella della grigia) è risalito fino al sesto posto a 6.2, con Maverick Vinales settimo ed in scia. Ottavo Brad Binder a 9.