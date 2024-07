L’oroscopo dell’estate 2024 dell’astrologo dei vip | Toro sul punto di esplodere Attenzione Ariete | qualche caso umano vi metterà i bastoni tra le ruote

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) L’estate dei segni zodiacali secondo Luigi Cerciello “Torres”, il ragazzo e scrittore napoletano appassionato di astrologia che seguono e condividono sui social da vip come Chiara e Valentina Ferragni. Pubblica da una decina di anni alcuni libri, quasi tutti autoprodotti: “Ho bisogno di te”, “Quel ragazzo all’ultimo banco”, “Il profumo della libertà”, “Era un po’ che ti aspettavo”. E va in vetta alle classifiche digitali dei libri a lettura gratuita. Senza guadagnare un soldo ma contento. Il boom sui social vero e proprio arriva però su Instagram non grazie ai libri ma grazie al suo oroscopo ironico. Come nasce l’idea? Lui la spiega così: “A inizio 2020 vedo pagine che pubblicano oroscopi smielati e motivazionali e allora decido di provarci anch’io per gioco”.