L’Inter cerca specialisti della difesa a tre | 2 nomi da Euro 2024 ? CdS

(Di sabato 6 luglio 2024) Ormai non è più un mistero:è a caccia di un nuovo difensore che gioca sulla sinistra e sia uno specialistaa tre. Lo ha detto lo stesso Piero Ausilio. Duesu tutti.– Non solo Mario Hermoso, ma, nella sua nuova caccia ad un difensore, ha messo sul taccuino anche altri due giocatori. Entrambi si sono messi in mostra ade uno dei due gioca peraltro in Serie A. OK basta con gli indugi e gli indovinelli: si tratta di Jaka Bijol e Kevin Danso. Il primo è ben noto: gioca nell’Udinese da ormai diversi anni e nell’ultima stagione ha raggiunto la salvezza all’ultima giornata contro il Frosinone. Inoltre, ha disputato un signorpeo, uscendo solamente ai rigori e senza mai perdere nei 90? contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.