Il mistero di Taylor | Perché lo fanno arbitrare? Sbaglia sempre ma è intoccabile Tedeschi furibondi

(Di sabato 6 luglio 2024) Ancora una volta, l’arbitro inglese Anthonyè al centro di feroci polemiche. E a questo punto si può tranquillamente affermare che la sua designazione per gare importanti, come in questo caso la partita più prestigiosa dei quarti di finale dei campionati europei, rappresenta un vero. Isono. La direzione diha rovinato una splendida sfida fra Spagna e Germania, con diverse decisioni cervellotiche e la mancata concessione di un calcio di rigore alla Nazionale teutonica per un fallo di mano del difensore spagolo Cucurella che ai più era parso evidente. I tifosi della Germania, estromessa dalla competizione giocata “in casa”, hanno addirittura fatto partire una serie di petizioni sulla piattaforma Change.