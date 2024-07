Il Libro possibile | Polignano a Mare da mercoledì Poi a Vieste

Leggi tutta la notizia su noinotizie

'Summit' di autori ed eccellenze del nostro tempo riuniti in Puglia al2024. Circa 300, tra i più illustri esponenti nazionali e internazionali dei diversi campi del sapere, firmano le pagine della prossima e attesa XXIII edizione del2024, in programma il 10, 11, 12, 13 luglio 2024 a(Ba) e il 23, 24, 25, 26 e 27 luglio 2024 a(Fg). Dopo l'ottimo esordio dello scorso anno, torna ilSpecial, la serata in lingua inglese dedicata soprattutto agli ospiti stranieri. La data del 23 luglio aquest'anno vede tra i protagonisti, una personalità di rilievo come Taghi Rahmani, il 'giornalista e attivista più arrestato dell'Iran', nonché marito della Premio Nobel per la Pace 2023, Narges Mohammadi.