Gundam Breaker 4 si mostra in un gameplay trailer

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 6 luglio 2024) Ieri notte, durante il Bandai Namco Summer Showcase che si è tenuto nella cornice dell’Anime Expo, abbiamo avuto un ulteriore assaggio di4. Questa nuova incarnazione del titolo ci permetterà, come i precedenti, di creare il nostrograzie alle diverse parti che raccoglieremo durante le missioni. Ma non è finita qui, perché si potranno affrontare in gloriose battaglie in team formati da 3 Mobile Suit contro delle versioni gigantesche di alcuni degli iconici robot del franchise. Vi ricordiamo anche che i nostri Gunpla potranno essere sfoggiati in una nuova cornice grazie alla modalità Diorama, creata appositamente perre ad amici e sfidanti i nostri modelli nella loro posa migliore.e Pac-Man Dal Bandai Namco Summer Showcase però abbiamo ricevuto anche una seconda importante notizia riguardante4! Il gioco vedrà un livello speciale interamente dedicato a Pac-Man in una collaborazione senza precedenti! Non ci resta che attendere il 29 agosto per poter mettere le mani su4 ere la nostra abilità nel costruire Gunpla! L'articolo4 siin unproviene da NerdPool.