Francia batte Portogallo ai rigori in semi contro la Spagna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Laraggiunge lainfinale grazie alla vittoria ai calci di rigoreil. Dopo lo 0-0 dei primi 90 minuti e dei supplementari, sono i bleus a fare festa, nonostante una prestazione complessivamente sottotono. Sostituito Mbappè per un problema al naso, accusato dopo aver ricevuto una pallonata: questa la nota stonata in casa dei transalpini in vista dellefinali. La prima occasione arriva al 20?, quando Diogo Costa respinge in tuffo un sinistro scagliato dalla distanza da Hernandez. Sarà di fatto l'unica occasione di un primo tempo piuttosto noioso. La prima fiammata della ripresa arriva al 14?, quando Leao penetra in area dalla sinistra e viene fermato all'ultimo istante da un intervento difensivo provvidenziale da parte di Camavinga.