Europei i tedeschi contro l’arbitro Taylor | petizione per farlo radiare

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 lug. (askanews) – Anthonydi Spagna-Germania, nella bufera. Sotto accusa l’evidente fallo di mano di Cucurella nell’area di rigore della Spagna che non ritrae il braccio largo con il pallone che colpisce la mano sinistra. Silent check della sala Var, che non richiama il direttore di gara della federazione inglese all’on field review, facendo riprendere il gioco. Poi nel finale Spagna che stacca il pass per la semifinale di Euro 2024 grazie al gol in extremis di Merino. L’errore del fischietto inglese e della sala Var ha scatenato l’ira dei tifosi della nazionale di Nagelsmann, che hanno addirittura fatto partire delle petizioni sulla piattaforma Change.org per richiedere chevenga estromesso dal sistema arbitrale UEFA.