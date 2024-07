Daniel Ricciardo ha ancora molto da insegnare ai piloti di Formula 1

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 6 luglio 2024) Quandoha cominciato a correre in1, Max Verstappen aveva 14 anni e si divertiva sui kart (perché vinceva, ovviamente). Sebastian Vettel impilava Gran Premi vinti uno sopra l'altro, una leggenda come Michael Schumacher regalava gli ultimi sprazzi in pista. Era un'altra epoca, insomma, maqui, con quel piglio che negli anni abbiamo imparato a conoscere: sorridente e scanzonato. Esibisce un grande sorriso anche quando lo raggiungiamo in videochiamata e capiamo che sì, dopo tutti questi anninon si è stufato di correre: si divertee lo fa anche in una1 che è enormemente cambiata rispetto a quando mosse i primi passi nel Mondiale.ha appena festeggiato il traguardo dei 250 Gran Premi corsi in1, diventando il dodicesimo più presente di sempre nella storia del Mondiale: lo ha fatto tornando alle origini, con il Racing Bulls F1 Team che nel 2011 era stata la sua prima scuderia tra i grandi (con il nome di Toro Rosso).