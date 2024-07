Conto alla rovescia per la Robur Attesi i nomi di chi andrà in ritiro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Il futuro è sempre più vicino. Se tra sei giorni scade il termine ultimo per l’iscrizione (venerdì 12, alle 18)Serie D, i tifosi bianconeri aspettano di conoscere ufficialmente i giocatori che andranno a comporre l’organico a disposizione di mister Magrini (oltre ai confermati Achy, Cavri, Lollo, Masini, Boccardi e Galligani), che siano volti noti o facce nuove. Ma anche la sede e le date dele gli staff del settore giovanile. Ma anche dello staff sanitario, visto che uno dei professionisti che hanno contribuito all’ultima grande annata bianconera, il fisioterapista Robbie Kindt, la prossima stagione lavorerà per il Padova. Un professionista di altissimo profilo, l’’olandese volante’, tornato a Siena, dopo gli anni della Serie A, senza guardarecategoria, per riportare la ‘sua’in alto.