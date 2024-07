Ciclovia del Garda nuovo esposto Costo cinque volte sopra la media

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024)più salato dellanazionale per ladel: dal Coordinamento interregionale per la tutela delscatta un. La rete di realtà che si oppongono al progetto è intenzionata ad aggiornare l’, alla luce della relazione della Corte dei Conti sul sistema delle ciclovie. Nella relazione, si legge che "per ladel, Regione Lombardia spende 1.567.048 euro al chilometro contro i 250mila della Regione Sardegna. Valore decisamente spropositato oltre che non in linea con i criteri fissati per la progettazione dei percorsi da finanziare". I costi previsti nel 2017, per ladel, erano 67 milioni di euro passati a 194 milioni nel marzo 2021, a 344 milioni e 500 mila nell’agosto del 2021 ed oggi si stima che ilabbia già superato il miliardo.