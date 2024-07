Che c' entra la super campionessa di sci con le due ruote? Mentre prepara il ritorno sulle piste Sofia Goggia ci racconta le loro affinità E il suo tour bike del cuore

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 6 luglio 2024)è unapopolarissima, oro olimpico in discesa libera nel 2018 a Pyeongchang, quattro Coppe del mondo di specialità vinte, un altro argento olimpico vinto nel 2022 a Pechino. Ed è famosa anche per essere una gran combattente, che i traguardi li ha conquistati risorgendo da vari infortuni. L’ultimo questo febbraio, quando in allenamento si è fratturata tibia e malleolo mediale. Ogni volta è ritornata, alle ultime Olimpiadi addirittura conquistando il secondo posto a 23 giorni dalla lesione di un legamento del ginocchio. Anche ora è pronta per rimontare in sella. Letteralmente. La passione per la bici, infatti, e il lavoro che in allenamento fa pedalando sono parte del suo attuale progetto di risalita. Che la porteranno, si spera presto, al primo cancelletto, alla prima gara.