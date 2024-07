Carrellino della spesa | da accessorio delle nonne a fashion statement il nuovo must per influencer

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 6 luglio 2024) Da sempre appannaggio degli anziani per trasportare lasenza caricare la schiena con sacchetti molto pesanti, ildiventa ora oggetto del desiderio e. Addiocomeretrò. Sui social, e soprattutto fra gliGen Z, iltrend è in costante ascesa. Post e Stories su Instagram e video su TikTok hanno come protagonista ilche è ormai un vero e proprio-have. Cosa rende questo umile strumento così cool? La componente anziano. Il grandpa-core e il granny trolley: l'anziano diventa virale Da qualche anno a questa parte i sacchetti di plastica monouso del supermercato sono fuorilegge: Per una questione di eco-sostenibilità, sono stati soppiantati dalle ubiqui shopper in tela.