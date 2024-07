Basket Preolimpico 2024 | tabellone e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Ile glidel torneodi. Tutto pronto per il torneo che vedrà anche gli Azzurri impegnati in Portorico alla ricerca di un posto alle Olimpiadi di Parigi. Tutto in pochi giorni, visto che il torneo si terrà dal 2 al 7 luglio: i rivali principali per l’Italia sono proprio i padroni di casa del Portorico, oltre alla Lituania. Di scena, poi, i tornei anche a Riga, al Pireo e a Valencia. Sono quattro, infatti, gli ultimi posti da assegnare in vista della rassegna a cinque cerchi nella capitale francese. Ecco, quindi, ile glideldi. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE IL PROGRAMMA DI SAN JUAN IL CALENDARIO DELL’ITALIA IL REGOLAMENTO, CHI VA A PARIGITORNEO SAN JUAN FINALE Lituania vs Portorico o Messico SEMIFINALI Lituania-Italia 88-64 Portorico-Messico GIRONI Girone A Lituania Messico Costa d’Avorio Girone B ItaliaPortoricoBahrain TORNEO RIGA FINALE Brasile-Lettonia SEMIFINALI Brasile-Filippine Camerun-Lettonia GIRONI Girone A Lettonia Filippine Georgia Girone B Brasile Camerun Montenegro TORNEO PIREO FINALE Grecia-Croazia SEMIFINALI Grecia-Slovenia Repubblica Dominicana-Croazia GIRONI Girone A Croazia Slovenia Nuova Zelanda Girone B Grecia Repubblica Dominicana Egitto TORNEO VALENCIA FINALE Bahamas-Spagna SEMIFINALI Bahamas-Libano Finlandia-Spagna CLASSIFICHE GIRONI Girone A Spagna Libano Angola Girone B Bahamas Finlandia PoloniaSportFace.