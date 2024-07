Bandieri | Turismo perso il 30% di presenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) "Ila Cesenatico paga un prezzo troppo alto per le scelte sbagliate dell’Amministrazione, occorre dire le cose come stanno e si deve immediatamente intervenire sulla viabilità, soprattutto sul senso di marcia del Ponte del Gatto". In questi termini Fabio, capogruppo della Lista Buda, interviene su alcune questioni che riguardano il territorio e l’andamento turistico. L’esponente della maggiore forza politica di centrodestra fa il punto sull’estate, dando un suo bilancio soggettivo e contesta i dati ufficiali forniti dalla Regione. In riviera, a tal riguardo c’è chi traccia un bilancio sostanzialmente in linea con quello dello stesso periodo dello scorso anno, con buona parte degli operatori che hanno investito in promozione e riqualificato le strutture, che registrano un bilancio positivo, mentre chi non si è rinnovato e non ha investito per promuovere l’azienda, è rimasto indietro.