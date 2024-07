Arcore formato famiglia | fondi per tagliare le rette ai nidi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo gli sconti sui prodotti e le lezioni per neo genitori alle prese con la nascita di un figlio, il Comune stanzia risorse perledel nido: 100mila euro da destinare in base all’Isee e adesione agratis della Regione che "non era mai stata fatta prima", sottolinea il sindaco Maurizio Bono. Per ora, però, potrà accedere solo l’asilo della Peg Perego, per il futuro il primo cittadino chiede "più collaborazione alle strutture private. La misura che permette di limare l’esborso sotto un indicatore di ricchezza a 20mila euro è soggetta infatti a consenso". Secondo capitolo di ““, il piano contro il calo demografico lanciato dall’amministrazione a fine maggio, una rete "a sostegno delle giovani coppie che affrontano il passaggio delicato dell’arrivo di un bebè".