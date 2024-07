Amici 23 ex allievo dopo essersi lasciato con la ballerina conosciuta nella scuola è tornato con l’ex fidanzata Foto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 6 luglio 2024) Un’exdi23 ha confermato il ritorno di fiamma con la sua ex. Elia Flagella, in arte Ayle, protagonista della ventitreesima edizione didi Maria De Filippi, ha confermato il ritorno di fiamma con la sua ex. Il cantante, mentre si trovava all’interno delladi, aveva parlato più volte della, dichiarando in una occasione che “Margherita è la mia compagna“. Tuttavia, la lontananza mise a dura prova la loro storia d’amore, tant’è che Ayle ammise: “Anche quando lei dorme, vorrei essere sempre con lei Sono qui, e lei è a casa. È un momento difficile per entrambi“. Durante la permanenza nel talent show, quindi, i due si presero una pausa ed il cantante, poco, iniziò a legare con una delle ballerine, Lucia Ferrari.