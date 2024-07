‘Vissi d’arte e vissi d’amore’ omaggio a Giacomo Puccini a Villa Arconati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Milano, 5 luglio 2024 –in occasione delle celebrazioni del Centenario della scomparsa. Domenica 7 luglio, alle 20, aa Castellazzo di Bollate, nel Milanese, va in scenad’amore. Aspettando’ Uno spettacolo come guida all’ascolto tra musica, canto, teatro e letture teatrali per restituire non solo la storia del compositore ma anche la storia dell’uomo in particolare il suo rapporto con la critica, l’opinione pubblica e il territorio. La drammaturgia tiene conto della vita e degli avvenimenti diripercorrendo la sua biografia, le sue composizioni, la sua formazione, il conservatorio e gli esordi operistici, i successi e gli anni più difficili, e gli ultimi anni di vita.