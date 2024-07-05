Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 10:30 (Di venerdì 5 luglio 2024) Viabilità 5 LUGLIO 2024 ORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO BLOCCATO IN A1, SULLA DIRETTRICE Roma-NAPOLI PER UN VEICOLO IN FIAMME SIAMO TRA FROSINONE E CEPRANO, CODE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA PER TRAFFICO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA E Più AVANTI ALTRE CODE TRA LAURENTINA COLOMBO SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA SULL’AURELIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA Roma-FIUMICINO RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA NEWTON, VERSO L’EUR, CIRCOLazioNE REGOLARE INFINE, RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ 5 LUGLIO 2024 ORE 09. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CIRCOLAZIONE REGOLARE DA TOR CERVARA A TOGLIATTI Più AVANTI DA FIORENTINI A PORTONACCIO CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, NEI DUE CASI, IN DIREIZONE TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, CODE IN DIMINUZIONE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA NEWTON, VERSO L’EUR PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DEI PRATI FISCALI STESSA SITUAZIONE, AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI INFINE SULL’AURELIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 09:15 - 00 DI SABATO 6 E TERMINA ALLE ORE 21. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA TOR CERVARA A TOGLIATTI, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST ALTRO INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA MA PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’OSTIENSE, DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA ANCHE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 08:45 - LO SCIOPERO COINVOLGE ANCHE IL GRUPPO DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE INIZIA ALLE 21. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA TOR CERVARA A TOGLIATTI, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST ALTRO INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA MA PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’OSTIENSE, DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA ANCHE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20. romadailynews
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