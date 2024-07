Uomo colto da infarto in strada salvato da due poliziotti

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoAttimi preziosi per un 63enne tarantinoda malore innella notte, immediatamente soccorso da duedelle volanti della Questura di Taranto. L’ha iniziato a stare male e alcuni passanti hanno allertato il 118. In attesa della risposta del centralino NUE, la volante che in quel momento transitava in zona, è stata subito fermata. I, compresa la gravità della situazione, hanno immediatamente fermato un’ambulanza che stava per attraversare il ponte girevole, portandola sul posto. Il 63enne non rispondeva più agli stimoli, mae lettighieri, hanno proceduto immediatamente praticando un massaggio cardiaco durante il trasporto dell’presso l’ospedale Santissima Annunziata, rianimandolo.