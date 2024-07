Un’Onda sul Palio Siena si colora di bianco e celeste dopo sette anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – L’Onda ha vinto ildel 4 luglio, Carlo Sanna detto Brigante è al suo terzo trionfo, il secondo consecutivo, anche se ad agosto dell’anno scorso, nell’Oca, Zio Frac vinse scosso. Tabacco fa valere la sua esperienza, nel lotto dei dieci, era il cavallo che aveva corso più Palii di tutti, era la sua settima volta in Piazza del Campo, la seconda montato da Brigante. E’ l’epilogo di undalle emozioni ’congelate’, messe forzatamente in un freezer per il doppio rinvio deciso dalla pioggia. Ma deciso da una mossa palesemente ’giovane’, troppo immatura. Perché la Lupa, di rincorsa, era a un metro dal verrocchino quando il canape si è abbassato per la terza volta, ma il mossiere Ambrosione non ha fatto scoppiare il mortaretto per annullarla.