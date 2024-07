Una maglia una storia … la Vogherese 1981-82 con lo sponsor televisivo

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ladella-82 Seconda tappa del tour lombardo. Con ladi oggi siamo nel sud-ovest della regione, precisamente a Voghera, in provincia di Pavia, con la quale la squadra lombarda ha sempre dato vita ad accesi derby. Ladellanella stagione-82 è un modello invernale a manica lunga caratterizzata dai colori sociali rossoneri, mutuati dallo stemma cittadino ed in uso fin dal 1919, fatta salva la parentesi bianco-nera tra gli anni 1920 e 1940. Il produttore dellarisulta sconosciuto. In particolare, la parte centrale dellaè rossa, colore poi richiamato anche in due strisce orizzontali sulle maniche lunghe che invece sono nere e sui polsini. Il colletto si presenta invece nero come le maniche.