Uccise il padre violento chiesto appello bis per Alex Cotoia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Torino, 5 luglio 2024 – Nuova svolta nel processo di, il giovane torinese che nell’aprile 2020ilcon 34 coltellate al culmine di una lite familiare per difendere la madre. La Procura generale della Cassazione haun nuovo processo d’per il ragazzo. ''È evidente la necessità di una motivazione rafforzata davanti a un ribaltamento così evidente rispetto alla prima pronuncia – ha sottolineato il sostituto procuratore generale della Cassazione Marco Dall'Olio nel corso della requisitoria davanti ai giudici della Prima Sezione Penale – La motivazione della pronuncia dideve essere massimamente rafforzata: il primo giudice assume come attendibili le testimonianze della madre e del fratello dimentre i giudici d'con la sentenza hanno disposto l'invio degli atti in procura per falsa testimonianza.