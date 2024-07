Trofeo dei Quartieri Oggi la terza tappa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) GUALDO TADINO -si svolgerà ladeldeiorganizzata da Porta San Facondino nella frazione di Palazzo Mancinelli con i giocolieri delle quattro Porte che si sfideranno nel tiro con l’arco e con la fionda, due delle gare con le quali si assegna il Palio di San Michele Arcangelo dei Giochi de le Porte. Si tratta di un torneo in quattro gare, una per ogni Porta in cui è diviso il territorio gualdese, con due tappe già disputate, una a San Benedetto a Pieve di Compresseto e l’altra a San Donato, dedicata ad Alessandro Chiacchierini.tocca a Porta San Facondino, con appuntamento alle 18 per le selezioni e alle 21 per la fase finale nella piazza di Palazzo Mancinelli, dove ormai da diversi anni si svolge lagialloverde del