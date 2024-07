Trattative La Civitanovese cerca un portiere De Vito verso la Sangiustese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Definito il futuro del difensore Andrea De, che alcuni giorni fa aveva dato l’addio alla. Il classe 1991 vestirà la maglia dellaVp la prossima stagione, società che nelle settimane passate si era assicurata le prestazioni di un altro ex, il terzino Lorenzo Pasqualini. I due acquisti non sono ancora stati ufficializzati dalla, ma a quanto pare mancherebbe solo la firma sui contratti. La partenza di Deha costretto il club rivierasco a correre ai ripari e così, inizialmente, era stato sondato il classe 2004 Daniele Postacchini, del Montefano. La pista al momento si è raffreddata, complice un contratto che lega il giocatore ai viola. Non è escluso che un altro centrale difensivo sia a Civitanova a breve.