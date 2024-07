Temptation Island voglia di corna e tanto trash | rottura Ludovica-Christian

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 5 luglio 2024) La seconda puntata di2024 di giovedì 4 luglio è ripartita esattamente da dove si era interrotta la precedente, portando con sé nuovi colpi di scena e tensioni tra le coppie protagoniste. Tra le storie che hanno catturato maggiormente l'attenzione del pubblico, quella tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano si è fatta ancor più intricata. "È un uomo che non mi fa divertire. Il sabato usciamo solo a fare un giro in macchina, non mi porta da nessuna parte. Poi ogniprendi il telefono e trovi like alle altre, tradimenti e tutto il resto. Non gli faccio fare il fighetto nel programma. Non accetta il falò? Gliene chiederò un altro, poi un altro ancora e un altro ancora. Vuole paragonarmi a Nino D'Angelo (la single Maika, ndr)? Quel caschetto biondo? Sembra Totò.