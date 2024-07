Sullo scooter col casco slacciato telefonino e moglie che allatta | il gol in fuorigioco di De Cesare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEstroso da attaccante e da commentatore, rivedibile in termini di senso civico e sicurezza. Ciro Detrova comunque il modo di far parlare di sè, nonostante abbia smesso col calcio da un po’. E stavolta non per le sue uscite in tv ma per un comportamento che definire irresponsabile è poco. L’ex attaccante, infatti, ha pensato bene di riprendersi col cellulare alla guida del suo, cole con laalle spalle, intenta adre il figlio neonato. Il tutto a mezzo in movimento. Un gestore tenero, indubbiamente, ma poteva essere fatto in una circostanza diversa, fermando loper permettere di portare a termine l’operazione in piena tranquillità e sicurezza. De, invece, ha pensato bene di immortalare tutto spettacolarizzando il tutto con tanto di ripresa che è stata pubblicata sul proprio profilo e ripresa anche dal deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ci è andato giù duro.