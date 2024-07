Strozzino condannato Prestava denaro con tassi da usura a notai e immobiliaristi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) di Francesco Zuppiroli Uno di Rimini, un immobiliarista di Riccione, un avvocato, persino la ex presidente del Ravenna Calcio, Elisa Aletti. Sono nomi noti, professionisti e imprenditori rispettabili, le vittime che tra il 2008 e il 2013 sono cadute nella rete di uno, un ottantenne campano ma residente in Valmarecchia, finito a processo proprio per il reato dia quattro anni di reclusione per cinque dei sette capi d’imputazione per cui era stato trascinato alla sbarra. L’uomo, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù del foro di Rimini, era finito a processo su richiesta dell’accusa, rappresentata dal pm Luca Bertuzzi, che nei confronti dell’80enne aveva potuto ricostruire un mosaico criminale secondo cui con lo stesso modus operandi e nell’arco di diverso tempo, l’imputato era riuscito a ’strozzare’ ben otto professionisti arrivando a imporre sui propri prestiti diinteressi del 120%, che nel corso delle operazioni illecite gli avevano fruttato ben più di mezzo milione di euro (650mila per la precisione), nonostante l’imputato risultasse nullatenente.