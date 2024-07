Santacroce | Il Napoli deve mettere qualcosa a centrocampo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Fabiano, ex difensore del, ha rilasciato dichiarazioni aMagazine Live. La trasmissione, in onda su Radio Punto Nuovo, approfondisce i temi legati al Calcioaffrontati sul web da “Magazine.com”. Di seguito quanto detto dall’ex calciatore. Così ha esordito: “La difesa delsta prendendo forma. Buongiorno meglio accostarlo alche all’Inter. E’ fortissimo e spero si possa chiudere presto la trattativa. Uno come Koopmeiners serve in qualsiasi squadra ed è anche un vecchio pallino di De Laurentiis. Ile Koopmeiners sembra il profilo perfetto per quello che vuole Conte. Kessie e Milinkovic-Savic? Sarebbe bello ritrovarli anche tutti e due, sanno come vincere, anche se il progetto del presidente è sempre stato un po’ diverso rispetto alle annate dei calciatori.